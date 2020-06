Polizia Locale. Raffica di incidenti stradali, ben 19 da venerdì a oggi. Un ciclista in prognosi riservata

Raffica di incidenti stradali in città negli ultimi giorni, ben 19 da venerdì ad oggi, quasi tutti con feriti.

L’ultimo in ordine di tempo è stato rilevato dal Nucleo Infortunistica Stradale questa mattina alle 11 in via Mameli, dove sembra che un’auto in uscita da via Monte Ortigara abbia costretto un bus Atv ad una brusca frenata. Pronta ed efficace la manovra dell’autista, che ha permesso di evitare l’incidente. Tuttavia alcuni passeggeri sono rimasti feriti, quattro dei complessivi venti che si trovavano a bordo, subito trasportati al pronto soccorso dell’ospedale di Borgo Trento. Già in corso gli accertamenti per risalire all’auto protagonista della manovra azzardata, anche attraverso la videosorveglianza cittadina.

Incidente particolarmente grave quello avvenuto venerdì a mezzogiorno a Parona, dove un ciclista è caduto a terra per evitare un’auto che si stava immettendo in via Valpolicella da via dei Reti. Dai primi accertamenti non sono emerse responsabilità a carico dell’automobilista, un 42enne d Negrar alla guida di una Bmw, ma le verifiche sono ancora in corso. Il ciclista, 53 anni veronese, si trova ricoverato in prognosi riservata.

Sempre venerdì, attorno alle 19.30 in via Prina, una 70enne alla guida di una Opel Agila ha perso il controllo del veicolo per poi schiantarsi su una Nissan Qasqai in sosta.

Sabato mattina in lungadige Re Teodorico una donna di 39 anni è stata investita da una Dacia Dokker. Alla guida una 62enne veronese, che si è subito fermata per prestare soccorso e a carico della quale al momento non sono emerse responsabilità.

Domenica alle 10 in via Stoppele, a Porto San Pancrazio, la conducente di una Citroen C3 ha perso il controllo ed è andata a sbattere contro una Fiat 500 in sosta. La donna, come emerso dalla verifiche, viaggiava con copertura assicurativa scaduta nell’aprile scorso. Il veicolo è stato quindi posto sotto sequestro.

Nel pomeriggio di domenica, poco prima delle 17, una Mercedes ed una Volkswagen Up sono venute a collisione, coinvolgendo poi anche una Fiat Punto in sosta. Mentre la conducente della

Volkswagen, 31enne trentina, è risultata negativa all’alcoltest, il precursore ha dato esito positivo per l’altro automobilista, 57enne veronese, a carico del quale sono stati richiesti gli accertamenti sanitari urgenti presso il pronto soccorso dell’ospedale di Borgo Trento e dove, dove nel frattempo, entrambi sono stati trasportati. Danneggiata anche una colonnina della fibra ottica.