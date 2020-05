Polizia locale: sequestrate sette autovetture prive di assicurazione in via Triestina

Sei radiomobili della Polizia locale dei servizi Sicurezza Urbana, Territoriale Terraferma e Sicurezza Stradale, con l’appoggio delle unità cinofile antidroga, sono intervenute questa mattina a Favaro Veneto, in via Triestina, per intercettare e mettere sotto sequestro diverse auto prive di assicurazione.

Accertamenti sono anche in corso anche per verificare l’esatta corrispondenza tra telai e targhe di riconoscimento, visto che i residenti della zona, da cui erano partite le segnalazioni, hanno più volte visto alcune persone armeggiare con le targhe.

Le operazioni, iniziate verso le ore 10 e terminate due ore più tardi, hanno visto anche il coinvolgimento delle unità cinofile antidroga, che hanno passato al setaccio garage e aree verdi dell’area e verificato altre segnalazioni dei residenti.

Complessivamente sono state irrogate sanzioni per 7mila euro.

Nei prossimi giorni, invece, dopo aver avviato l’iter di rimozione come rifiuto speciale, verrà recuperata un’autovettura incendiata e in stato di abbandono da diverso tempo.

“I residenti – fa sapere in una nota il Comando della Polizia locale – hanno plaudito all’operazione di riordino e controllo dell’area e hanno subito iniziato una serie di attività di asporto dei rifiuti e riassetto del verde e delle strade interne, che prima era di fatto impedito dalla sosta selvaggia dei veicoli”.

Le operazioni di controllo del quartiere da parte della Polizia locale proseguiranno anche nei prossimi giorni.