Polizia locale: sequestri di droga e daspo urbani nei controlli della “movida” notturna. Attività congiunta con i Carabinieri in zone strategiche della città

Proseguono i controlli della Polizia locale su tutto il territorio cittadino, svolti in collaborazione con i carabinieri. Nella serata di sabato 20 giugno le forze dell’ordine hanno attuato un’attività coordinata nelle aree maggiormente frequentate di Venezia e Mestre. Il monitoraggio, effettuato tra le 20 e le 2, ha portato alla denuncia a piede libero di un giovane, trovato in possesso di una non modica quantità di marjuana, a due sanzioni amministrative e a un daspo temporaneo per violazioni a norme di decoro urbano e rispetto del suolo pubblico.

Nel primo caso si trattava di un ragazzo fermato in Campo Santa Margherita e trovato in possesso di sostanze stupefacenti. L’attività investigativa è proseguita nell’abitazione del ragazzo, luogo in cui le forze dell’ordine hanno rinvenuto quasi un etto di marjiuana oltre ad un bilancino elettronico di precisione. Il giovane è stato denunciato a piede libero per possesso ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Sempre in Campo Santa Margherita sanzionato per eccesso alcolico un uomo che creava disturbo nella zona di San Pantalon.

Gli altri casi riguardano due situazioni avvenute a Mestre in via Piave. Qui è stato sanzionato un uomo di cinquant’anni, che si intratteneva con una prostituta; sempre in via Piave è stato sanzionato un altro cinquantenne, per aver urinato sulla strada, dopo una serata alcolica. Multato sia per l’ubriachezza che per il gesto commesso, ha ricevuto un daspo da Mestre per 48 ore.

I controlli, come ricordato dalla Polizia locale, hanno interessato le aree di Rialto, Fondamenta Ormesini, Campo Santa Margherita a Venezia. “Nelle acque interne – hanno sottolineato dalla Polizia locale – sono inoltre stati schierati due natanti con compiti di polizia della navigazione ed in particolare fungere da deterrente alle eventuali scorribande di barchini. Nella terraferma mestrina le pattuglie sono state schierate in Piazzale Donatori di Sangue, Calle Legrenzi, via Bembo, Piazza Barche, Piazza Carpenedo, via Verdi”. E’ inoltre stata schierata l’unità cinofila antidroga con la duplice funzione, hanno spiegato ancora, “di prevenire sia l’arrivo dei pusher nei campi che il mix di alcol e stupefacenti cui fanno purtroppo ricorso alcuni giovani durante la movida”.