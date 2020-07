Polizia locale: spacciatore colto in flagranza a Marghera reagisce agli agenti, bloccato e denunciato

Rimane elevato il livello di attenzione della Polizia locale sulle attività di spaccio a Marghera. Dopo il rinvenimento e sequestro di mezzo etto di eroina in via Bottenigo da parte dell’unità cinofila antidroga, frutto della collaborazione tra Corpi di polizia diversi, le radiomobili del Servizio Sicurezza urbana stanno concentrando l’attenzione con grande intensità soprattutto sulla dorsale che va dai giardini di piazzale Sant’Antonio fino a piazzale Giovannacci e alle vie Rizzardi e Ulloa.

Durante una di queste perlustrazioni del territorio, ieri, verso le ore 11.15, personale in abiti civili del Nucleo operativo ha notato, nelle vicinanze della chiesa di Sant’Antonio, un incontro sospetto tra un giovane di colore e un possibile acquirente di droga lungo il marciapiede, in direzione via Lavelli. Inequivocabile la scena: il cliente ha consegnato delle banconote al sospetto pusher per poi ricevere un piccolo involucro sputato dalla bocca dell’interlocutore. Effettuato lo scambio, i due si sono divisi allontanandosi in direzioni opposte. L’acquirente è stato subito fermato: sebbene avesse tentato di disfarsi dello stupefacente, questo è stato recuperato all’interno del patronato della chiesa. Lo spacciatore nel frattempo è riuscito a scappare facendo perdere le proprie tracce.

La sua “latitanza”, però, è durata solo un paio d’ore: il pusher è stato infatto nuovamente individuato mentre si incontrava con altre persone di colore in piazzale Giovannacci. Alla vista degli agenti, però, il giovane, poi risultato un 21enne di nazionalità nigeriana, ha cercato la fuga aggredendo gli operatori, i quali però sono riusciti a immobilizzarlo dopo una breve colluttazione senza riportare ferite. Al termine degli accertamenti lo spacciatore è stato denunciato per spaccio e resistenza a pubblico ufficiale, mentre l’acquirente è stato segnalato alla Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti.