Polizia locale: un arresto per detenzione e spaccio di droga

Un 27enne originario del Senegal con domicilio a Mira è stato arrestato nel pomeriggio di martedì per detenzione e spaccio di stupefacenti. L’intervento è stato effettuato dal personale del Nucleo operativo e cinofilo della Polizia locale.

La pattuglia ha bloccato l’uomo durante lo svolgimento del quotidiano servizio di contrasto allo spaccio e consumo di sostanze stupefacenti sul territorio. Il 27enne è stato notato dagli agenti mentre percorreva un tratto di strada in biciletta portando in spalla uno zaino di colore nero. Alla vista dell’auto della Polizia locale, l’uomo ha abbandonato la bicicletta, gettato lo zaino a terra e tentato di scappare lungo via del Gazzato, in località Cipressina. Gli agenti sono riusciti a raggiungerlo e a immobilizzarlo pochi metri dopo; la sua borsa è passata all’esame del cane antidroga “Hadesz” e, dopo un’ispezione, ha rivelato al suo interno un quantitativo di circa 100 grammi di marijuana, utile al confezionamento di un centinaio di dosi al dettaglio, per un controvalore approssimativo di 1000 euro.

L’uomo, regolarmente residente in Italia e con precedenti per reati contro il patrimonio e resistenza a pubblico ufficiale, è stato dunque tratto in arresto.

Venezia, 9 aprile 2020