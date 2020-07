Polizia, Pianese (Coisp), “Verona non è Minneapolis, non paragonare vicenda a G. Floyd”

“Quello che è accaduto a Verona non ha nulla a che vedere con ciò che si è verificato a Minneapolis con la morte di George Floyd, come invece alcuni tendono a voler forzatamente paragonare. Il video diffuso nelle ultime ore, infatti, non mostra un atteggiamento violento da parte degli agenti. Al contrario: i poliziotti intervenuti stavano in tutti i modi cercando di far alzare l’uomo che si era gettato a terra e non voleva alzarsi proprio per evitare di essere identificato, in quanto ubriaco e sotto l’effetto di droghe”. Così in una nota Domenico Pianese, segretario generale del sindacato di Polizia Coisp. “Il video dimostra quanto sia difficile il lavoro che quotidianamente svolgono le donne e gli uomini in divisa e dovrebbe far riflettere su quanti agenti vengono feriti durante il servizio, circa 2500 ogni anno, e di cui quasi nessuno parla con questi toni sensazionalistici. Diffondere immagini parziali e scarsamente visibili, corredandole da didascalie o da titoli fuorvianti, non farà altro che scatenare odio sociale e gravi ripercussioni nei confronti delle Forze dell’Ordine pur di emulare ciò che sta accadendo in queste settimane negli Stati Uniti” conclude.

di Francesca Siciliano