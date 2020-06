Polvere in busta sospetta al Comune di Treviso. La solidarietà di Zaia a Mario Conte e ai lavoratori coinvolti

“Al Sindaco Mario Conte e ai lavoratori del Comune di Treviso coinvolti esprimo vicinanza e solidarietà. Di qualsiasi cosa si tratti, continua a esserci un brutto clima. Intimidazione, aggressività, o peggio, minano la democrazia”.

Lo dichiara il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, in relazione alla vicenda della busta contenente polvere inviata oggi al primo cittadino di Treviso.

“Di sicuro non sarà questo episodio a condizionare l’azione amministrativa dell’amico Mario – aggiunge Zaia – ma non va comunque sottovalutato, perchè è l’ultimo di una serie ormai lunga in varie parti del Veneto. Mi auguro che i responsabili possano essere presto individuati e assicurati alla giustizia”.