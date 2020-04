Poste Italiane – Estensione orari apertura Uffici Postali per pagamento pensioni maggio 2020

Gli orari degli uffici postali sono stati ulteriormente rivisti ed estesi in vista dell’avvio del pagamento delle pensioni dal 27 aprile. Gli Uffici Postali operativi in provincia di Verona saranno 178 su 199, in allegato proseguo il file con i giorni di apertura (5, 4, 3, 2, 1 giorni e uffici con apertura a doppio turno fino alle 19.05) ed il comunicato stampa.

Per informazioni relative agli Uffici Postali abilitati al pagamento delle pensioni è possibile consultare il sito aziendale www.poste.it o chiamare il numero verde 800 00 33 22.