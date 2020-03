Poste Italiane – Estensione orari apertura Uffici Postali per pagamento pensioni

Buongiorno,

gli orari degli uffici postali sono stati ulteriormente rivisti ed estesi in vista dell’avvio del pagamento delle pensioni .

Per informazioni relative agli Uffici Postali abilitati al pagamento delle pensioni è possibile consultare il sito aziendale www.poste.it o chiamare il numero verde 800 00 33 22. Nel file in allegato il nuovo prospetto delle aperture degli uffici postali della provincia di Verona dal 26 marzo al 1 aprile.

Poste Italiane invita tutti i clienti ad entrare negli uffici postali esclusivamente per il compimento di operazioni essenziali e indifferibili.

Ulteriori informazioni al link https://www.poste.it/pagamento-pensioni.html?wt.ac=1476515132102-1476515131999&custadc=1476515132102-1476515131999

Qui https://we.tl/t-llvC5WW4Jj è possibile scaricare un breve video esplicativo. Interviene Pietro La Bruna, Responsabile Area Territoriale Nord Est.

Le pensioni del mese di aprile verranno accreditate il 26 marzo per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution, che potranno prelevare i contanti da oltre 7.000 ATM Postamat, senza bisogno di recarsi allo sportello. Coloro che non possono evitare di ritirare la pensione in contanti dovranno presentarsi agli sportelli rispettando la turnazione alfabetica prevista.

Ogni Comune della Provincia di Verona avrà almeno un Ufficio Postale operativo (i comuni più grandi anche più d’uno). Nell’attuale emergenza sanitaria, per rispettare le indicazioni del Governo in tema di contenimento della diffusione del virus COVID-19, Poste italiane ha anticipato la data di riscossione delle pensioni (26 marzo) e ha adottato ulteriori misure di programmazione dell’accesso dei pensionati agli sportelli. Le suddette modalità di erogazione hanno carattere precauzionale e sono state introdotte con l’obiettivo prioritario di garantire la tutela della salute dei lavoratori e dei clienti di Poste Italiane.

In particolare, il calendario relativo alle pensioni del mese di Aprile è il seguente:

Per gli Uffici Postali aperti tutti i giorni :

I cognomi: dalla A alla B giovedì 26 marzo

dalla C alla D venerdì 27 marzo

dalla E alla K la mattina di sabato 28 marzo

dalla L alla O lunedì 30 marzo

dalla P alla R martedì 31 marzo

dalla S alla Z mercoledì 1 aprile

Per gli Uffici Postali aperti a giorni alterni :

-Per gli Uffici aperti Lunedì Mercoledì e Venerdì:

I cognomi: dalla A alla D venerdì 27 marzo

dalla E alla O lunedì 30 marzo

dalla P alla Z mercoledì 1 aprile

-Per gli Uffici aperti Martedì, Giovedì e Sabato:

I cognomi: dalla A alla D giovedì 26 marzo

dalla E alla O la mattina di sabato 28 marzo

dalla P alla Z martedì 31 marzo

Per gli uffici Postali aperti eccezionalmente da Giovedì 26 Marzo a Sabato 28 :

I cognomi: dalla A alla D giovedì 26 marzo

dalla E alla O venerdì27 marzo

dalla P alla Z la mattina di Sabato28 marzo

Per tutti gli Uffici Postali aperti in unica giornata su tutta la settimana, il pagamento sarà effettuato a tutte le lettere nella stessa giornata.

Per i mesi di maggio e giugno, si prevede la seguente calendarizzazione:

– dal 27 al 30 aprile per la mensilità di maggio 2020;

– dal 26 al 30 maggio per la mensilità di giugno 2020.

Rimango a disposizione per eventuali chiarimenti.

Chiara

Chiara Trintinaglia