Premiati i vincitori al Premio Biblioteche di Roma, per la narrativa e la saggistica edizione 2019

Alla Presenza di Paolo Fallai, presidente delle Biblioteche di Roma e del Comitato Scientifico del Premio sono stati proclamati oggi i vincitori dell’edizione 2019:

per la narrativa Franco Faggiani, Il guardiano della collina dei ciliegi, Fazi

per la saggistica Francesca Buoninconti, Senza confini, Codice edizioni

Il Comitato Scientifico composto Gioacchino De Chirico (Presidente), Giulia Caminito, Tommaso Giagni, Michela Monferrini, Maddalena Vianello e da Simona Cives,

dopo aver proposto la rosa dei nomi (6 per la narrativa e 6 per la saggistica), li ha presentati ai Circoli di lettura che hanno letto, discusso e incontrato i 12 autori per arrivare alla selezione di due finalisti per ciascuna sezione:

per la narrativa:

Franco Faggiani, Il guardiano della collina dei ciliegi, Fazi

Viola Di Grado, Fuoco al cielo, La nave di Teseo

per la saggistica:

Michele Colucci, Storia dell’immigrazione straniera in Italia. Dal 1945 ai nostri giorni, Carocci

Francesca Buoninconti, Senza confini, Codice edizioni

Il Pre.mio Biblioteche di Roma, è promosso dalle Biblioteche di Roma – Assessorato alla Crescita culturale; si distingue nel panorama dei premi letterari italiani per l’attività diffusa sul territorio tramite la rete delle biblioteche e un costante coinvolgimento dei lettori riuniti in Circoli di lettura.

I 12 candidati in concorso:

Narrativa:

Raffaele Riba, La custodia dei cieli profondi, 66thand2nd

Giuseppe Munforte, ll fruscio dell’erba selvaggia, Neri Pozza

Viola Di Grado, Fuoco al cielo, La nave di Teseo

Giulia Corsalini, La lettrice di Čechov, Nottetempo

Elisa Casseri, La botanica delle bugie, Fandango Libri

Franco Faggiani, Il guardiano della collina dei ciliegi, Fazi



Saggistica:

Matteo Marchesini¸ Casa di carte. La letteratura italiana dal boom ai social, Il Saggiatore

Virginia Woolf, Vita Sackville-West, Scrivi sempre a mezzanotte. Lettere d’amore e desiderio, Donzelli editore

Francesca Buoninconti, Senza confini, Codice edizioni

Filippo La Porta, Disorganici. Maestri involontari del Novecento, Edizioni di storia e letteratura

Stefano Mancuso, L’incredibile viaggio delle piante, Laterza

Michele Colucci, Storia dell’immigrazione straniera in Italia. Dal 1945 ai nostri giorni, Carocci