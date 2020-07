Gentilissimi amici, autori, scrittori o frequentatori delle nostre iniziative di promozione artistica e culturale, avevamo diffuso il regolamento di partecipazione in tempi di assoluta normalità, quando ancora il nostro paese e il mondo intero nemmeno poteva immaginare ciò che sarebbe accaduto. Ora, quando sembrerebbe che ci si stia avviando ad una quasi completa normalità siamo stati necessariamente costretti a rivedere alcune norme di partecipazione al Premio di Poesia “Il Sirmionelugana 2020 – X° edizione”. Pertanto ritrasmettiamo il bando completo e la scheda di adesione al premio, nella sua forma non è cambiato quasi nulla. Sono state modificate le date di iscrizione al concorso e della cerimonia di premiazione. Entrambe prorogate nel tempo, con la speranza che alla conclusione dell’evento si possa celebrare una cerimonia di premiazione vera e magari sognando anche che qualche limitiazione sul distanziamento sociale nella primavera del 2021 possa essere soltanto un ricordo, come ci auguriamo lo sia anche la tragedia della pandemia, per quanto un brutto ricordo che resterà sempre impresso in tutti noi.. Qui di seguito il link della lagina del nostro sito web dove poter scaricare il bando: https://www.circumnavigarte.it/sirmionelugana-2020.html Lo stesso regolamento è allegato a questa nota informativa Per informazioni: amministrazione@circumnavigarte.it