Premio SAT 2020: riconoscimento ad Alessandro Anderloni. Domani, 28 agosto 2020, la consegna del riconoscimento in diretta streaming

Al direttore artistico della rassegna cinematografica in corso a Bosco Chiesanuova (Verona), nella sezione cultura, il premio della Società Alpinisti Tridentini che riconosce l’impegno “per la costante attività di ricerca e di recupero della storia e delle tradizioni della Lessinia, della montagna veronese e delle sue comunità”

Premiazione il 28 agosto in streaming sulla pagina Facebook dell’associazione

Bosco Chiesanuova (Verona) – 27 agosto 2020

Assegnato al direttore artistico del Film Festival della Lessinia, Alessandro Anderloni, il Premio SAT 2020, nella sezione cultura. Il riconoscimento della Società Alpinisti Tridentini viene attribuito ogni anno ad alpinisti, personaggi di riconosciuto spessore culturale, enti, associazioni o singole persone, che abbiano portato un contributo significativo nell’ambito dell’impegno sociale, in azioni umanitarie e di soccorso.

Il direttore artistico della rassegna cinematografica internazionale in corso a Bosco Chiesanuova (Verona), fino al 30 agosto, è premiato “per la costante attività di ricerca e di recupero della storia e delle tradizioni della Lessinia, della montagna veronese e delle sue comunità”. Prosegue la motivazione: “Un lavoro sulla memoria delle terre alte del Veronese a cui Alessandro Anderloni si dedica dai primi anni ’90. Per raccontarla e tenerla viva Anderloni ha adottato il linguaggio a lui più congeniale, quello del teatro. Un’attività che passa attraverso esperienze e forme del tutto originali di teatro popolare come nel caso del gruppo Le Falìe, ma anche attraverso la produzione di film – documentari più volte premiati nei festival internazionali di cinema di montagna. E mentre raccoglieva e amplificava le mille voci e le storie della montagna su cui è nato, Alessandro Anderloni ha fatto sentire alta la sua voce per difenderla con forza dai tentativi di aggressione speculativa”.

La consegna del riconoscimento, tradizione consolidata tra le iniziative del Trento Film Festival, a causa delle restrizioni imposte dall’emergenza Covid-19, si svolgerà in modalità online venerdì 28 agosto alle 17, ma sarà possibile seguire l’evento in streaming sulla pagina Facebook dell’associazione.

La giuria del Premio è composta da Franco Giacomoni (presidente), Anna Facchini (presidente SAT), Carlo Ancona (componente del board del Trento Film Festival, consigliere centrale della SAT e del CAI), Palma Baldo (alpinista), Marco Benedetti (giornalista e direttore del Bollettino SAT), Armando Tomasi (presidente della commissione storico-culturale e biblioteca SAT). Parteciperanno alla cerimonia il presidente del Trento Film Festival Mauro Leveghi e il presidente del CAI Vincenzo Torti.