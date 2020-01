Prendi al volo il tuo futuro: entra in Accademia Aeronautica. Concorso per l’ammissione di n° 83 Allievi Ufficiali alla prima classe dei corsi normali dell’Accademia Aeronautica per l’anno 2020

E’ prevista per il prossimo 31 gennaio la scadenza per la presentazione delle domande per il concorso, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 4^ s.s. n° 102 del 27 dicembre 2019, per l’ammissione di n° 83 Allievi Ufficiali alla prima classe dei corsi normali dell’Accademia Aeronautica per l’anno 2020.

I giovani di età compresa tra i 17 e i 22 anni, in possesso della cittadinanza italiana, che abbiano conseguito o siano in grado di conseguire nella sessione d’esami dell’anno in corso un diploma di istruzione superiore idoneo per l’iscrizione all’Università (quinquennale), con i requisiti fisio-psico-attitudinali prescritti, possono ambire a diventare Ufficiali dell’Aeronautica Militare.

Gli 83 posti messi a concorso sono suddivisi in:

42 posti per il Ruolo Naviganti normale (piloti);

10 posti per il Ruolo Normale delle Armi (tecnico/logistici);

16 posti per il Ruolo Normale del Corpo del Genio (ingegneri);

8 posti per il Ruolo Normale del Corpo di Commissariato (giuridico/amministrativi);

7 posti per il Ruolo Normale del Corpo Sanitario (medici).

Si parte con la preselezione dei candidati, dal 10 al 12 febbraio, passando per gli accertamenti psicofisici e la prova scritta di composizione italiana, fino agli esami orali che si svolgeranno entro settembre. Un’adeguata preparazione fisica, nozioni di informatica e conoscenza della lingua inglese, sono tra i requisiti richiesti ai giovani aspiranti Ufficiali. I vincitori avranno accesso all’Accademia Aeronautica di Pozzuoli dove, oltre a essere formati dal punto di vista militare e professionale, conseguiranno una laurea triennale e successivamente specialistica, oppure una laurea a ciclo unico a seconda del Ruolo/Corpo di appartenenza.