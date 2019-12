Prima delegazione di Hangzhou. Si lavora per la visita 2020 del Presidente cinese Xi Jinping

Il sindaco Federico Sboarina e l’assessore ai Rapporti internazionali Francesca Toffali hanno incontrato oggi la prima delegazione istituzionale di Hangzhou, a seguito del gemellaggio siglato lo scorso marzo e del viaggio in Cina a settembre.

“Dopo aver ricevuto ieri i primi 50 studenti cinesi e oggi gli amministratori, questo gemellaggio è entrato nel vivo – dichiara il sindaco –. Per il prossimo anno stiamo organizzando la settimana di ospitalità a Verona delle municipalità di Hangzhou. Un evento talmente in grande che abbiamo già avviato le procedure per avere il presidente cinese Xi Jinping”.

“Il gemellaggio con la Cina è molto sentito – afferma l’assessore Toffali -. Da parte dei nostri partner di Hangzhou l’interesse per Verona è forte. Le nostre città sono entrambe ricche di storia e cultura, con grandi potenzialità nel settore turistico. Insieme possiamo fare molte cose”.

La delegazione era guidata dal direttore dell’Ufficio affari esteri della Municipalità Du Shigen. All’incontro era presente anche l’assessore alla Cultura Francesca Briani.

Dopo i saluti, il programma prevedeva gli incontri ‘be to be’ tra realtà veronesi e cinesi, a cui hanno partecipato i rappresentanti di Fondazione Arena Gianfranco De Cesaris, dell’Università di Verona Diego Begalli, Camera di Commercio Andrea Bissoli, Fondazione Cariverona Giacomo Marino e il direttore di Verona Booking Daniel Frank.

Presenti per la delegazione cinese: Zheng Limin (vicesegretaria dell’Ufficio comunale per l’educazione di Hangzhou), Fu Rongchan (capo divisione dell’Ufficio affari esteri della Municipalità), Mou Jianmin (vice capo divisione dell’Ufficio generale del Comitato comunale), Zhang Rong (vice capo divisione dell’Ufficio di gestione di Fenghuangshan della commissione di amministrazione di area scenica del Lago dell’Ovest di Hangzhou), Su Meng (vice capo divisione dell’Associazione d’Amicizia del Popolo Cinese con l’Estero).

Dopo gli incontri ‘be to be’ la delegazione cinese ha effettuato un tour della città organizzato da Fondazione Cariverona.