Primo incontro aperto alla cittadinanza sul dossier di Verona Capitale della Cultura 2022

Inizia domani , mercoledì 9 settembre, il grande racconto di Verona 22, Dossier di Candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2022.

Il titolo del Dossier, “La cultura apre nuovi mondi”, lancia un’idea di cultura come apertura e visione, costruzione di una “città nuova” a partire dalla cultura.

Il 2022 non sarà soltanto un anno di grandi eventi, quasi “abituali” nella città dell’Arena, capitale internazionale della musica e dello spettacolo dal vivo, ma di progetti destinati a cambiare il volto di Verona, di cantieri che vogliono trasformare i luoghi e rigenerare quartieri. E lasciare importanti eredità per la città di domani.

Ecco perché le presentazioni del Dossier, tra settembre e ottobre, si terranno in quattro significativi cantieri veronesi. Che, infatti, si chiamano CANTIERI VR22.

Il primo, il 9 settembre alle ore 18, avrà luogo nella ex caserma Santa Caterina, mai aperta al pubblico, e illustrerà questi progetti:

Depositi museali Aperti. Un ambizioso progetto che vuole unificare tutti i depositi dei Musei Civici (artistici, archeologici, naturalistici) e renderli parzialmente accessibili e visitabili dal pubblico, proprio nella ex Caserma S. Caterina.

MAN Museo Archeologico Nazionale: col 2022 Verona “guadagna” un nuovo museo, nazionale, nella ex Caserma San Tomaso, con importanti collezioni preistoriche, romane, altomedievali, al centro di reti europee.

Arena come Museo. Nell’anfiteatro Arena, simbolo della città, verrà realizzato un innovativo percorso museale, che punta a rinnovare l’esperienza delle visita grazie a un ampliamento negli spazi sotterranei del monumento e all’uso di avanzate tecnologie multimediali.

Biblioteca Capitolare Digitale. La biblioteca, custode di tesori di rilevanza internazionale come il celebre “indovinello veronese”, digitalizza il suo patrimonio materiale per renderlo accessibile a tutti, salvaguardandone l’integrità fisica.

Partecipano il sindaco, l’assessore alla Cultura, Francesca Rossi, Direttore dei Musei Civici, Vincenzo Tinè, Soprintendete Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, Federica Gonzato, Direttore del Museo Archeologico Nazionale di Verona, Mons. Bruno Fasani, Prefetto della Biblioteca Capitolare e il Prof. Arnaldo Soldani, Direttore del Dipartimento di Culture e Civiltà dell’Università di Verona.

A Verona 22 la cultura è Open Culture. Visitare patrimoni

La partecipazione all’evento è gratuita con posti limitati e prenotazione obbligatoria al link: https://rb.gy/Oxsum9.