Problematica carenza farmaci. Comunicato Federfarma Verona

Si inoltra il materiale inviato oggi all'Assessore Bertacco in relazione all'iniziativa comunicata dal Comune di Verona in merito alla problematica della carenza indisponibilità dei farmaci, problematica che si aggira attorno ad un valore di 1,2 miliardi di euro annui. Egregio Assessore Stefano Bertacco, in relazione alla proposta di questa spettabile amministrazione circa la problematica della carenza e indisponibilità dei farmaci, riteniamo opportuno metterLe a disposizione il lavoro svolto a partire dal 2012 da Federfarma Verona e dall'Ordine dei farmacisti di Verona, quindi in modo istituzionale, nell'analisi del problema, nella denuncia dello stesso e nelle azioni per il contenimento ed il superamento dello stesso. Va comunque evidenziato che la gestione istituzionale della problematica in oggetto, nonostante non sia ad oggi ancora risolutiva , abbia portato l'AIFA, tramite il decreto Salva Calabria, al blocco dell'esportazione di alcuni farmaci fondamentali per la terapia di pazienti cronici. Restiamo a disposizione per collaborare in concrete iniziative sinergiche istituzionali, consapevoli che questa problematica porta ad un giro di affari di circa 1,2 miliardi di euro annui e quindi risulta particolarmente complessa anche a fronte dell' impatto economico. con stima dott Marco Bacchini dott Federico Realdon