Processo mafia Eraclea. Nota avvocato Pinelli a margine udienza di ieri

L’avvocato Fabio Pinelli, incaricato dalla Regione Veneto per la Costituzione di Parte Civile nel processo contro la costola del clan dei Casalesi in Veneto, comunica quanto segue.

In adempimento dello specifico obbligo di legge derivante dalla previsione dell’art. 2, comma 1° della legge regionale del Veneto 26 gennaio 2018, n. 1, in forza del quale è fatto obbligo alla Regione, in persona del Presidente della Giunta Regionale, di costituirsi parte civile in tutti i procedimenti penali contenenti imputazioni per i delitti di cui agli artt. 416 bis e 416 ter c.p., relativi a fatti commessi nel territorio della Regione stessa, nella mattinata di ieri l’Avv. Fabio Pinelli, quale difensore della Regione Veneto, alla prima udienza dibattimentale del procedimento a carico di Mirco Mestre, imputato del reato di scambio elettorale politico – mafioso, ha provveduto a depositare all’attenzione del Tribunale l’atto di costituzione di parte civile, con conseguente formale ingresso della Regione nel processo penale quale soggetto danneggiato.

La costituzione di parte civile è stata avanzata anche dai legali delle seguenti Amministrazioni, Enti ed Associazioni: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero degli Interni, Comune di Eraclea, Città Metropolitana di Venezia, CGIL Veneto e Associazione Libera.

Poiché è previsto, per il prossimo 11 giugno, la prima udienza dibattimentale a carico degli altri 45 imputati del processo c.d. alla Mafia Eraclea, il Tribunale ha ritenuto di differire a detta udienza anche la trattazione del presente processo a carico del Mestre, al fine di consentire così la trattazione unitaria di tutte le posizioni che non hanno optato per riti alternativi al dibattimento.