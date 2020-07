Professionisti a disposizione di associazioni e tesserati. Nuova iniziativa Usacli per superare l’emergenza Covid

Un gruppo di ascolto per supportare associazioni e tesserati. L’Unione sportiva dell’Acli di Verona ha messo in campo una squadra di professionisti, medici, psicologi, commercialisti e avvocati, pronti a dare risposte sull’emergenza Covid, soprattutto in vista dell’avvio del prossimo anno sportivo. E delle nuove difficoltà che potrebbero sopraggiungere. L’obiettivo è dare un primo orientamento alle diverse problematiche, come quelle economiche, giuridiche, alimentari, psicologiche e posturali, nate dall’attuale situazione socio-sanitaria e dal suo evolversi.

Questa nuova iniziativa, patrocinata dal Comune, prenderà il via a settembre, con incontri personalizzati, a titolo gratuito, anche per le persone in difficoltà. E domani, dalle 18.30 alle 20, in diretta zoom, verranno dati tutti i dettagli. Per seguire l’incontro basta collegarsi al link: https://zoom.us/j/98717349279.

Sono oltre 50 le videoconferenze che l’Usacli ha organizzato a partire dal mese di maggio, incontri sul tema “In linea con BEN-ESSERE”.

Il gruppo di ascolto è stato presentato questa mattina dall’assessore allo Sport Filippo Rando, insieme al presidente Usacli Verona Giuseppe Biasi. Erano presenti anche lo psicologo Stefano Anselmi, il chinesiologo Francesco Pagan Griso, il nutrizionista Daniele Scarcella e l’avvocato Corrado Smaila.

“Il mondo sportivo veronese dimostra sempre di saper far squadra, soprattutto attorno alle problematiche vissute dalla comunità – ha detto Rando -. Questa iniziativa fa parte di un mosaico di azioni che Verona metterà in campo nei prossimi mesi per supportare le persone in difficoltà, quanti in questo momento faticoso hanno bisogno di sostegno e supporto. Un aiuto che arriverà direttamente dai professionisti”.

“Siamo orgogliosi del lavoro fatto fino ad ora – ha concluso Biasi -. Ci siamo messi a disposizione per supportare le persone in difficoltà e per far incontrare, virtualmente, i professionisti con i cittadini. Grazie alle videoconferenze, medici, avvocati, commercialisti, hanno dato ai veronesi preziosi consigli e informazioni. Continueremo a farlo, da settembre, con incontri personalizzati e gratuiti”.