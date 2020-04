“Professionisti della bellezza contro l’abusivismo”

Desta sconcerto e rabbia , anzi siamo incazzati neri contro queste nuove disposizioni di legge

emanate dal governo il 26 aprile, la nostra categoria ha bisogno di lavorare! Chiusura

prolungata fino al 1 giugno forse più, vuol dire essere messi in ginocchio e non si riesce a

capire questo accanicamento contro di noi.

Certamente la salute e la sicurezza vengono prima di tutto, ma noi dobbiamo pur mangiare,

no? Facciamo presente che dopo le strutture ospedaliere, seguono le nostre attività di

estetiste e parrucchieri per quanto riguarda le norme igenico-sanitarie e siamo pronti ad

adottare tutte le precauzioni possibili per tornare a lavorare in sicurezza. L’uso di mascherine,

guanti, kimono e camici speciali non sarà certo un problema per noi, così come non lo sarà

l’uso di dispositivi igenizzanti specifici e primo fra tutti il rispetto delle distanze.

Siamo pronti ad impegnarci al cento per cento per assicurare la sicurezza nostra e dei nostri

clienti ma fateci lavorare.

Siamo arrivati al punto che tra noi colleghi ci controlliamo e ci facciamo la spia se qualcuno,

pur di guadagnare, rischia e va a lavorare a domicilio incrementando l’abusivismo che di per

se è sbagliatissimo, ma se ci tenete chiuse le nostre attività come può la nostra categoria

andare avanti? Come possiamo affrontare le varie spese di una attivita come la nostra Affitti,

bollette stipendi personale ec ec e che spese che di certo non aspettano e sopratutto come

facciamo a mantenere le nostre famiglie che dipendono in molti casi esclusivamente dal reditto

di queste attività? Vi sembra giusto questo?

Conte ci fa chiudere e intanto lui si presenta bello pulito con taglio e colore impeccabile ma da

chi è andato? Da un abusivo per forza visto che alle camere i barbieri non esistono più da

tempo, che si vergogni.

Hanno permesso dal 18 maggio gli allenamenti per le discipline sportive di squadra

(sudando con tanto di contatti fisici), gli autobus che possono arrivare a trasportare 30

persone, chjissa che igene si troverà all’interno, ma scherziamo?

Chiediamo al Governo di riconsiderare queste disposizioni e chiediamo il sostegno delle

regioni e die comuni al piu presto.

Cercheremo di organizzare al più presto degli incontri con altre associazioni artigianali e di

categoria, il 4 o l’11 maggio apriremo in contemporanea, tutti noi uniti Parrucchieri ed estetiste

come protesta, e poi cosa succederà? Ci multeranno? Ci faranno chiudere con la forza? Bene

noi saremo pronti ad aspettarli e combattere,

per tutti i colleghi e associazioni del settore che volessero mettersi in contatto con noi

scriveteci per info: associazionenoabusivismo@gmail.com

Nogara 28/4/2020

Associazione Professionisti della bellezza contro l’abusivismo