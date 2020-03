L’Amministrazione Comunale di Villafranca di Verona con propria Deliberazione n. 49 del 18.03.2020 ha approvato il progetto “Supporto alla domiciliarietà per esigenze primarie durante l’emergenza COVID-19” presentato dall’Assessorato alle Politiche Sociali in collaborazione con il Consorzio “Sol.Co. Verona” e la Cooperativa “Gradiente “. Tale progetto, inserito in un più ampio quadro di interventi a sostegno della fragilità in periodo di COVID-19, ha l’obiettivo di sostenere gli anziani o i disabili soli privi di relazioni familiari attivabili, nell’approvvigionamento settimanale dei generi alimentari in questo periodo di emergenza sanitaria. In sintesi di seguito il progetto.

TARGET

Il servizio di spesa a domicilio è rivolto a soggetti residenti:

anziani soli;

anziani privi di rete familiare;

anziani con rete familiare non attivabile;

disabili con caregiver privi di rete familiare attivabile.

DESCRIZIONE ATTIVITA’

Un Operatore professionale del Servizio Domiciliare si recherà a domicilio dal richiedente per comprendere al meglio le sue esigenze specifiche e poter così compilare assieme, mediante accesso al sito web del supermercato scelto, una lista di prodotti alimentari il più possibile analogo a quello abituale. Una volta stabilite le preferenze si procederà a stilare la lista della spesa che passerà ad un volontario il quale provvederà ad effettuare materialmente l’approvvigionamento. Acquistata la merce l’Operatore domiciliare provvederà a consegnarla al richiedente.

TEMPI

Il nuovo servizio, approvato oggi in Giunta, sarà operativo dai prossimi giorni e verrà pubblicizzato tramite sito web istituzionale, sociale e app comunale.

RIFERIMENTI

Per informazioni e candidature di volontariato mandare un messaggio o un whatsapp al n. 331.1883138 con i riferimenti personali e disponibilità.

Per informazioni sul servizio o per richieste di attivazione invece chiamare il n. 331.1883138.

Si allega materiale pubblicitario.

Il Sindaco Roberto Luca Dall’Oca: “con questo progetto abbiamo voluto dare una risposta ai bisogni pratici e anche di supporto psicologico nell’affrontare questa emergenza. Ringrazio tutti i cittadini e le associazioni che hanno dato la loro disponibilità per mettersi a disposizione in maniera volontaria a supporto in un momento di difficoltà. Li contatteremo dopo l’approvazione in Consiglio Comunale del Regolamento per la “cittadinanza attiva”.

L’Assessore alle Politiche Sociali ed alla Famiglia Nicola Terilli dichiara “in questo periodo di grave emergenza le restrizioni mettono in particolare difficoltà le fasce della nostra comunità più vulnerabili: anziani soli, cittadini privi di relazione familiare, disabili o anche quelle persone che sono impossibilitate a muoversi in ragione di problematiche sanitarie. Il nostro servizio di consegna spesa a domicilio fa leva sulla rete tra Operatori professionali, Amministrazione Comunale ed Associazioni di Volontariato del territorio villafranchese. Tale servizio è gratuito e non intende sostituirsi alle reti informali già attive sul territorio come, ad esempio, realtà del volontariato, vicinato o parentado che già operano a questo proposito. Vorrei anche evidenziare che a domicilio interviene, a tutela della persona fragile, un Operatore professionale Addetto all’Assistenza e che con l’uso di strumenti informatici siamo in grado di incontrare il più possibile i desiderata del cittadino che ci chiede aiuto. Voglio ringraziare i soggetti di questa rete ed, in particolare, gli oltre 35 volontari che oggi hanno già dato la disponibilità a dedicare il proprio tempo libero al servizio di concittadini in difficoltà. Le porte ai nuovi volontari che volessero darci una mano sono spalancate.

Colgo l’occasione per segnalare che sul territorio si stanno anche attivando numerose iniziative sui sociali che segnalano la disponibilità di attività commerciali locali a portare a domicilio generi alimentari e che fare rete con queste iniziative può essere utile a fornire un sempre migliore servizio al cittadino.

A titolo indicativo, evidenzio il seguente link di cui sono venuto direttamente a conoscenza https://www.facebook.com/1460079094275561/posts/2695713444045447/

Se qualche attività commerciale volesse aggiungersi può prendere contatto direttamente con l’amministratore della pagina facebook”.

Villafranca di Verona, 18 marzo 2020