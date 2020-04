Protezione Civile. Incendio boschivo a Villa di Luvigliano (PD). Assessore Bottacin, “Ggrande impegno delle nostre forze regionali in campo”

Venezia, 8 aprile 2020

Da ieri, e fin da subito, le squadre forestali regionali della Regione del Veneto stanno operando sul vasto impegno boschivo scoppiato sui Colli Euganei, in particolare nel Comune di Villa di Luvigliano.

“Immediatamente siamo stati attivi con la nostra squadra dei Servizi forestali coordinata dal Direttore delle Operazioni di Spegnimento e con quattro squadre di volontari AIB della Protezione Civile – spiega l’assessore regionale alla Protezione Civile Gianpaolo Bottacin – abbiamo operato anche con l’elicottero regionale e, a supporto, quello dei Vigili del Fuoco”.

Purtroppo, anche a causa del vento rialzatosi in serata, non è stato possibile completare la circoscrizione del perimetro entro la giornata di ieri. Per questo, durante la notte, è stato garantito un presidio, sempre da parte dei volontari di Protezione Civile.

“Stamattina, dalle 6.45, abbiamo già ripreso i lanci dell’elicottero regionale – conclude Bottacin – mentre da terra continuano ad operare le nostre squadre forestali AIB, supportate anche da quelle dei volontari di Battaglia Terme, di Adria e Montecchio Maggiore e con la presenza di tre autobotti dei Vigili del Fuoco”.