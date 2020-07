Raccolta firme da parte del Comune. Precisazione del Segretario Generale

Il segretario generale avvocato Cristina Pratizzoli e il vicesegretario dottor Giuseppe Baratta del Comune di Verona precisano quanto segue, in merito alle erronee dichiarazioni di alcuni consiglieri comunali.

“Da parte del Comune di Verona non c’è alcuna adesione ideale né tantomeno politica alle iniziative referendarie e di legge proposte da vari soggetti. Il ruolo svolto dalle istituzioni, e quindi anche dal Comune, assolve al dovere legale oltre che civico di consentire la raccolta delle firme dei cittadini. Si tratta, come è noto, di un compito obbligatorio e che non ha alcuna discrezionalità. La dicitura utilizzata nell’avviso della pubblicazione online è peraltro la stessa identica usata da anni, che non era mai stata cambiata. Gli uffici lo hanno fatto oggi, solo per evitare ulteriori inutili equivoci”.