RC auto familiare, una formula che piace sempre di più

Il 16 febbraio scorso è entrata in vigore l’RC auto familiare un’estensione della Legge Bersani che apporta notevoli benefici alle famiglie.

La nuova normativa consente di ereditare la classe di merito più favorevole all’interno del nucleo familiare. Ad esempio un neopatentato, che dovrebbe partire dall’ultima classe, può utilizzare quella del padre che presumibilmente sarà tra le più basse.

Rispetto al decreto Bersani, la principale novità riguarda il fatto che la classe di merito può essere trasferita anche tra mezzi di categorie differenti: da auto a moto, da moto ad autocarro, da autocarro ad auto ecc.

Il trasferimento della classe di merito può essere effettuato non solo al momento della sottoscrizione di una polizza nuova, ma anche in caso di rinnovo.

Ci sono tuttavia delle piccole restrizioni da tenere a mente. Un automobilista, coinvolto in un incidente con colpa principale o paritaria negli ultimi 5 anni, non può accedere ai benefici dell’RC auto familiare. Inoltre, tale agevolazione non può essere applicata a quelle famiglie che hanno un solo mezzo, né alle auto aziendali o intestate ad una società.

Al di là di questi paletti normativi, la nuova formula rappresenta un’opzione vantaggiosa ed economica per i neopatentati ed i giovani e di conseguenza per le loro famiglie. Inoltre ad essa si possono affiancare tante altre soluzioni valide per sottoscrivere una polizza funzionale e dai prezzi calmierati.

Sempre più persone optano per le polizze online, mediamente più convenienti rispetto a quelle fisiche, come Prima Assicurazioni, che offre prezzi particolarmente competitivi e validi servizi per ogni necessità.

Sul sito di Prima.it è possibile sottoscrivere un’assicurazione e modellarla secondo le proprie esigenze ed abitudini alla guida.

La polizza è completamente gestibile con una semplice app, dove trovare subito i documenti importanti, verificare pagamenti, sospensioni e rinnovi e richiedere soccorso immediato in caso di incidente.

Uno dei servizi più apprezzati offerti da Prima Assicurazioni è la geolocalizzazione, utilissima per inviare assistenza stradale in breve tempo dopo un sinistro e individuare il veicolo in caso di furto.

Anche le garanzie accessorie rivestono un ruolo importante per stipulare una polizza completa e capace di prevenire ogni inconveniente.

Tra le più richieste sul mercato ci sono le polizze tutela legale, furto e incendio, atti vandalici, eventi atmosferici, cristalli, kasko collisione e kasko completa.

Scegliere con intelligenza ed oculatezza la giusta garanzia accessoria, secondo le proprie abitudini al volante, consente di avere una copertura completa e di mettersi al riparo da qualsiasi imprevisto.