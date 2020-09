Regata Storica 2020

Venezia parla tedesco in occasione della storica Regata del 6 settembre, l’appuntamento per eccellenza per celebrare gli splendori della Serenissima

Sponsor ufficiale del team Zaniol-Lombardo nella gara dei campionissimi dei Gondolini a due remi sarà l’azienda tedesca Sematell, che proprio nel mese di settembre compie 20 anni di attività nell’ambito dell’Intelligenza Artificiale

La Regata veneziana è l’appuntamento principale del calendario annuo di gare di Voga alla Veneta, disciplina unica al mondo praticata da millenni nella laguna di Venezia. In programma il prossimo 6 settembre, si prepara ad offrire ai presenti grandi emozioni e alcune importanti novità.

Uno dei 9 team che disputeranno la celebre gara dei Gondolini a due remi, formato da Matteo Zaniol e Luigino Lombardo, sarà infatti sponsorizzato da un’azienda tedesca, la Sematell.

L’idea nasce in occasione di una visita del CEO dell’azienda, Thomas Dreikauss, nella città di San Marco in seguito ai racconti di un amico veneziano, Joska Collavini Grazie a questo incontro speciale, il CEO della Sematell ha potuto avvicinarsi non solo alle bellezze artistiche e architettoniche di Venezia, ma soprattutto agli abitanti veneziani e alle loro emozionanti tradizioni. Da questo è nata la volontà di Dreikauss di offrire il suo personale contributo per mantenere vive le tradizioni lagunari, in particolare quella della voga.

“Non nascondo” afferma l’amministratore delegato di Sematell “la volontà in un prossimo futuro di aprire una sede anche in Italia. Appena ho sentito il racconto di Joska Collavini su cosa significhi realmente la tradizione della Regata, ho subito pensato a Sematell che nel mese di settembre festeggia 20 anni di esperienza: la tradizione tecnologica che ci accompagna si sposa perfettamente con questa tradizione veneziana. Per me è un vero onore sostenere un tale evento in una delle città più famose e affascinanti del mondo!

Ringrazio Joska che mi ha fatto scoprire questa passione che fa parte della cultura di questo popolo”.

Una passione per la voga che questo Veneziano Doc vive in prima persona, dal momento che ha seguito la crescita come vogatore del capobarca Matteo Zaniol, riconoscendo in questo ragazzo un talento molto spiccato e diventando il suo primo e più grande sostenitore anche negli allenamenti quotidiani .

“La voga è l’anima di Venezia e, per me che sono veneziano, e che di professione faccio il gondoliere, è un onore sostenere ragazzi come Matteo che oltre al talento sanno unire impegno, sacrifico e amore per le nostre tradizioni!” spiega Joska.

Matteo, poco più che ventenne, pratica questo sport da quasi 10 anni. “Sono nato a Murano. Ho iniziato a vogare nella categoria giovanissimi e poi, piano piano, con tanto impegno e sacrificio e grazie al sostegno di persone speciali, sono arrivato a raggiungere il prestigioso traguardo di “correre” tra i campioni. Ogni giorno mi alleno per oltre due ore ma non mi pesa perché mi sono innamorato di questo sport fin da piccolo, sono onorato di essere Veneziano e di poter portare avanti questa tradizione”.

Matteo e il suo compagno di squadra Luigino hanno iniziato la loro esperienza come team in occasione della scorsa gara del Redentore, nella quale si sono classificati secondi, riuscendo ad unire la forza della giovane età di Matteo con l’esperienza di Luigino. Sono poi rientrati nella top ten che si sfiderà nella Regata storica (9 classificati più la riserva), ottenendo il primo tempo nella giornata di recupero.

Così, la celebre gara dalle antichissime origini – risalenti probabilmente alla metà del XIII secolo, dalla necessità di mantenere addestrati al remo gli equipaggi delle innumerevoli imbarcazioni della Serenissima – e resa ancora più spettacolare dal celebre corteo storico che precede le gare con la presenza di doge, dogaressa e di tutte le più alte cariche della Magistratura veneziana – vedrà la presenza anche di uno sponsor internazionale come Sematell che proprio nel mese di settembre raggiungerà il traguardo dei suoi primi 20 anni di esperienza nel settore della intelligenza artificiale.

Infatti è stata fondata nel 2000 come spin-off del DFKI (German Research Center for Artificial Intelligence) a Saarbrücken.

Non resta che attendere le 18.10 del 6 settembre, quando inizierà la più famosa ed entusiasmante delle regate in programma, quella appunto dei campionissimi su Gondolini, con i nostri Matteo e Luigino che, partendo da Bacino San Marco, sfrecceranno lungo il Canal Grande, arriveranno a Rialto (giro del paleto all’altezza di San Marcuola), ritorno lungo il Canal Grande fino al traguardo posto di fronte alla celebre “machina”, scenografico palco galleggiante, davanti al palazzo di Ca’ Foscari.

“Rispetto alla gondola, il gondolino richiede oltre alla forza anche molta tecnica, per noi è la nostra Formula Uno” conclude Matteo!

“Vedere sul podio Zaniol-Lombardo sarebbe un vero regalo dal momento che ho visto in loro la stessa passione che respiriamo tutti giorni in Sematell, quella passione unica che ti porta a impegnarti con tutto te stesso per raggiungere l’obiettivo prefissato!” commenta Dreikauss.

C’è da scommetterci che, quest’anno, a fare il tifo per la “Ferrari rossa” che sfreccerà in laguna, ci sarà anche buona parte della Germania!