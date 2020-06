Riapertura Ristorante Sestino

Sestino Village

Il “Sestino Village”, che prima del lockdown aveva

aperto come nuova location a Lonato Del Garda, dopo

questo periodo finalmente riaprirà le sue porte

venerdì 26 giugno e sarà sempre aperto dal martedì

alla domenica a partire dalle ore 19:00 adeguandosi

alle nuove norme vigenti per la salvaguardia della

salute delle persone.

Il Sestino momentaneamente cambia pelle e concentra la

sua attività sulla ristorazione.

‘Una grande ristorazione’ in collaborazione con il

grande Chef Raffaele di Botticino, napoletano DOC, con

la farina nel sangue, che emigra al nord e con la sua

grande professionalità diventa nel giro di poco tempo

un grande ristoratore. Nasce così “Da Raffaele”

ristorante pizzeria ritrovo per tutti coloro che amano

mangiare bene e divertirsi. E dal 26 giugno sarà a

Lonato Del Garda con il Sestino Village insieme a

Puccio Gallo che da anni, con Yudi Bueno e Jerry Calà

gestiscono ambienti eleganti dove la serata ‘comincia

sempre a tavola’.

Sia nel salone VIP che nel nuovo giardino estivo verrà

proposta una cucina tipica napoletana con “menù alla

carta” accompagnata da un’ottima musica d’ascolto, che

esalterà e coniugherà il senso di intimità

dell’ambiente al solito divertimento del Sestino

Village.

Con uno stile sempre in linea con l’originale:

elegante e sensuale dall’atmosfera calda e avvolgente.

Conquisterà gli ospiti facendo rivivere

l’inconfondibile mood “Sestino”.

Per info e prenotazioni: +39 329 2472452