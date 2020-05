Riaperture in Veneto. Giorgetti: “Nessun vincolo di orario alle attività che riapriranno. Un errore porre limiti al bisogno di lavorare”

“Chi è rimasto fermo finora, discriminato da un codice ateco sbagliato, ha

il diritto di poter recuperare.”

Il Vicepresidente del Consiglio regionale Veneto, il veronese Massimo

Giorgetti di Fdi, interviene sulla questione delle riaperture previste per

il 18 maggio.

“Oltre ai doverosi sostegni economici, per recuperare serve un Veneto aperto

7 giorni su 7 e con orari completamente liberi. Ciò consente di lavorare in

sicurezza diluendo gli afflussi dei clienti e garantendo a tutti

l’erogazione dei servizi.”

“Non ha senso porre limitazioni a chi ha bisogno di lavorare. E quindi

condivido e sostengo – prosegue l’esponente di Fratelli d’Italia – la

richiesta avanzata ad esempio da parrucchieri ed estetisti, che va proprio

in questo senso.”

“Lo stesso discorso – continua Giorgetti – vale per negozi, botteghe e

locali. Non parlo della grande distribuzione ma di partite IVA, di piccole

realtà che offrono beni e servizi ai nostri cittadini, che solitamente

vivono di cassa giornaliera e che per troppo tempo sono rimaste senza

reddito.”

“Ripartiamo nella massima sicurezza – conclude Giorgetti – ma lasciamo

liberi i veneti di fare quello che sanno fare meglio di tutti: rimboccarsi

le maniche e lavorare.”