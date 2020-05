Riaperture. Sboarina: “Siamo al palo. Nessuno può programmare con tutta questa incertezza”. Intanto, agevolazioni comunali per gli impianti sportivi

A quattro giorni dalla probabile riapertura di molte attività prevista per lunedì 18 maggio e a 22 giorni dall’invio dell’elenco di richieste al premier Conte da parte dei sette sindaci del Veneto, non c’è ancora nessuna certezza: sui tempi, sulle misure di sostegno e nemmeno sui protocolli sanitari da applicare.

Una situazione che il sindaco Federico Sboarina spiega con un’immagine forte ma l’unica in grado di rendere la gravità della situazione.

“Siamo in ginocchio, con una pistola puntata alla testa – ha detto il sindaco durante il punto stampa in streaming -. E’ un’immagine drammatica, ma purtroppo questa è la fotografia delle nostra città e degli altri comuni che, a tutt’oggi, non hanno ricevuto alcuna risposta dal Governo. Anche se, dopo tanti rinvii, il nuovo decreto sulle riaperture arrivasse oggi è ugualmente tardi. Gli imprenditori che devono riaprire non possono improvvisare all’ultimo momento: quanti posti potranno avere e quindi quanto personale impiegare. Il decreto andrà sicuramente interpretato e ogni giorno che passa è un giorno perso. In questa delicata fase sono mancati due elementi fondamentali: la velocità, ne è dimostrazione il ‘Decreto Rilancio’, atteso per aprile e siamo a metà maggio; e la certezza, che serve agli amministratori come ai cittadini. Fino ad ora ci siamo tutti arrangiati con il buon senso. Lo stesso vale per i comparti degli spettacoli e delle manifestazioni fieristiche, settori strategici per l’economia del nostro territorio. Senza date certe, non può essere fatta nessuna programmazione, a scapito delle numerose categorie che vivono di turismo e degli indotti legati a tali attività.

Siamo al palo – continua il sindaco -. Non si possono tenere le persone sulla graticola, dopo due mesi di sacrifici enormi che hanno comportato gravi perdite economiche, per i cittadini come per gli enti locali. I sindaci sono stati lasciati soli ad affrontare mille difficoltà e imprevisti. Nonostante la più totale incertezza, stiamo facendo tutto il possibile per ripartire, ma il perimetro di interventi concreti è solo il nostro”.

Arena di Verona, edizione straordinaria 2020. Prosegue il lavoro di Amministrazione e Fondazione Arena per il progetto innovativo della stagione estiva all’interno dell’anfiteatro, la “Edizione straordinaria” del 2020 prevede le serate-evento a partire dal mese di agosto con una scenografia del tutto nuova con il palco eccezionalmente al centro dell’Arena.

“Ieri doppio incontro con i vertici di Fondazione Arena e con il soprintendente Vincenzo Tinè, sui temi legati al nostro anfiteatro, che vogliamo diventi il simbolo della ripartenza della città. A Tinè abbiamo illustrato il progetto preliminare dell’Arena con il palco centrale in vista dell’edizione straordinaria che stiamo costruendo e che auspichiamo di poter far partire dal 1° di agosto – spiega il sindaco -.Vogliamo essere pronti per quando avremo certezza delle date di ripartenza degli spettacoli. Nel frattempo stiamo lavorando anche all’iniziativa ‘La città si veste di lirica’, per portare le scenografie delle opere areniane in diversi luoghi del territorio, un ulteriore sforzo per renderlo il più possibile attrattivo in questo particolare momento. Valutiamo inoltre di sfruttare la contingenza per guadagnare tempo sui lavori di manutenzione programmati con le risorse Art Bonus, per mettere in sicurezza e migliorare i servizi all’interno dell’anfiteatro – aggiunge il sindaco -. Interventi che in tempi normali si svolgono dal 1° novembre al 28 febbraio, ma che ora, per effetto delle chiusure da Coronavirus, possiamo eseguire anche in altri periodi”.

Il sindaco ha inoltre annunciato che nei prossimi giorni l’Arena sarà oggetto di un’importante operazione di sanificazione da parte dei militari del Comando delle Forze Operative Terrestri di Supporto. “Ho ricevuto la disponibilità del generale Tota, i suoi uomini interverranno per sanificare tutti gli spazi dell’anfiteatro – ha detto il sindaco -. Lo ringrazio davvero, un intervento a beneficio di tutta la comunità”.

Impianti sportivi. Oggi la giunta ha deliberato alcune agevolazioni per i gestori degli impianti sportivi comunali, forzatamente chiusi da più di due mesi.

Ai centri natatori viene sospeso il pagamento delle bollette dell’acqua fino a settembre, con successiva rateizzazione delle stesse; a tutti i gestori di impianti sportivi comunali la concessione viene prorogata di un anno.

Nello specifico. Grazie alla disponibilità di Acque Veronese, i centri sportivi comunali non pagheranno le utenze relative al consumo dell’acqua per il periodo compreso dal 1° marzo al 30 settembre. La somma dovuta potrà essere versata in sei rate distinte. Questi gli impianti comunali interessati: piscina Santini, piscina Le Grazie, piscina Golosine, piscina Belvedere, Area Poggi, Circolo Primo Maggio, Tennis Quinzano, Tennis Poiano, centro Avanzi, bocciodromo Cadidavid, Ca Bianca, Centro Castiglione, piscina Monte Bianco, piscina Castagnetti (centro federale).

Le società sportive concessionarie, con scadenza entro 31 luglio 2023, possono chiedere che la concessione sia prorogata di un anno. Il provvedimento è ovviamente subordinato ad eventuali indicazioni da parte dei decreti governativi. Il pagamento dei canoni di locazione e concessione di quest’anno viene inoltre spostato al 31 ottobre.

“Gli impianti sportivi soffrono in modo particolare questo momento – ha spiegato l’assessore allo Sport Filippo Rando durante il punto stampa-. Chiusi da più di due mesi, al momento non hanno nessuna indicazione su come e quando ripartire. Nei giorni scorsi sono ripresi gli allenamenti degli atleti che fanno attività agonistica, ma il mondo sportivo veronese è fatto anche di migliaia di persone che lo sport lo praticano per stare meglio e per divertirsi. Questi interventi vanno nella direzione di dare un po’ di ossigeno alle società sportive, fortemente penalizzate da questa emergenza, per far si che nei prossimi mesi possano riprendere con più serenità le loro attività, importanti anche a livello sociale e terapeutico”.