Ricerca testimoni. Nella notte auto abbatte panchine e segnali in un parco al Saval. La Polizia locale cerca l’automobilista

Incidente o scorribanda notturna. Stanotte un’auto è finita nell’area verde tra via Emo e via Da Mosto, al Saval, danneggiando panchine e segnaletica stradale. Attorno alle 3.30, il veicolo ha superato il marciapiede ed è entrato nel giardino, abbattendo l’arredo urbano e allontanandosi subito dopo. La Polizia locale ha già effettuato un sopralluogo in mattinata e sta acquisendo i video delle telecamere installate nelle vie del circondario. Gli agenti invitano chiunque avesse informazioni utili all’individuazione dell’automobilista a contattare il Nucleo Infortunistica Stradale o la Centrale Operativa della Polizia locale, telefonando al numero 0458078411 o scrivendo all’indirizzo mail infortunistica@comune.verona.it.