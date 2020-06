Rinnovo organo amministrativo Veronamercato, AMT e Solori. Termini candidature prorogate al 3 luglio

Prorogati al 3 luglio i termini per la presentazione delle candidature per il rinnovo dell’organo amministrativo delle società Veronamercato spa, Amt e So.Lo.Ri. Solo per quest’ultima, anche del Collegio sindacale.

I nominativi dei candidati, massimo tre per ciascun soggetto proponente, devono essere presentati, esclusivamente via e-mail, agli uffici della Segreteria generale del Comune entro le ore 13 del 3 luglio 2020.

In considerazione dell’attuale periodo di emergenza sanitaria, tutta la documentazione dovrà essere trasmessa esclusivamente via e-mail, agli indirizzi: segreteria.generale@pec. comune.verona.it –

segreteria.generale@comune. verona.it –

antonella.cherchi@comune. verona.it.