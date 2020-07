Ripartenza dopo il Coronavirus, il sindaco Brugnaro: “Venezia sta dimostrando tanta voglia di farcela, con coraggio e fiducia”

“Qui si respira la stessa nostra voglia di superare le difficoltà, l’atto di coraggio da parte mia e dell’Amministrazione per far ripartire la Città. Non è un messaggio che invita alla superficialità, siamo consapevoli che dovremo ancora convivere con il Virus, ma dobbiamo ricominciare a vivere, pur con tutte le precauzioni e i controlli dovuti. Se non diamo questo segnale è più difficile che la gente si senta libera di muoversi come prima. E’ bello che qui si sia voluti ripartire anche dall’esposizione dei prodotti del Veneto e di Venezia”, ha concluso il primo cittadino, riferendosi all’iniziativa di dedicare le vetrine del centro all’artigianato locale, lasciando spazio a opere soprattutto di giovani lavoratori.