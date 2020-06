Riscoprire l’Anfiteatro. Dal 19 giugno le visite guidate gratuite in Arena. In collaborazione con soprintendenza

Al via dal 19 giugno il ciclo di appuntamenti ‘Riscopriamo l’anfiteatro Arena’, con la proposta di visite guidate gratuite per cittadini e turisti. Il primo appuntamento è fissato per le ore 11.30 di domani.

Il Comune di Verona in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Verona, Rovigo, Vicenza, in occasione della riapertura dell’Anfiteatro e delle Giornate Europee dell’Archeologia (19-21 giugno), ha dato avvio ad un’attività di valorizzazione del principale monumento cittadino. I tour, con inizio da domani, proseguiranno per tutta la stagione estiva, il giovedì e il venerdì con archeologi dei Musei di Verona e della Soprintendenza, il sabato e la domenica con operatori della Cooperativa Le Macchine Celibi.

Per partecipare alla visita, che avrà una durata massima di un’ora, sarà sufficiente acquistare il biglietto d’ingresso (on-line o all’arcovolo 5) e prenotarsi telefonicamente ai numeri 045 8036353 o 045 597140, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16 – il sabato dalle 9 alle13, oppure via mail a segreteriadidattica@comune. verona.it. Prenotazione obbligatoria. Nel rispetto dei protocolli regionali di sicurezza le visite saranno effettuate a piccoli gruppi di massimo 15 persone.

“Sono orgogliosa – spiega l’assessore al Cultura Francesca Briani – di questa bella novità della collaborazione con la Soprintendenza di Verona. L’anfiteatro Arena è stato il primo sito monumentale a riaprire dopo l’emergenza Covid-19, con un afflusso di visitatori che, in poche settimane, è notevolmente cresciuto. Con questa nuova opportunità di visita, gli archeologi del Comune e della Soprintendenza, che insieme hanno programmato i temi da offrire al pubblico, accompagneranno i visitatori alla riscoperta del monumento, con uno sguardo particolare agli aspetti meno conosciuti”.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la direzione Musei Civici 045 8062611 o visitare il sito museicivici.comune.verona.it.