Rubrica “Buone notizie”: «Andrà tutto bene», centinaia di post-it apparsi nella notte regalano speranza in Lombardia

“Tutto andrà bene” centinaia di bigliettini apparsi nella notte in Lombardia donano speranza agli abitanti in un momento così difficile e teso, in cui è normale preoccuparsi e farsi prendere dal panico, a Brescia e provincia, nello specifico a Castenedolo e Rescaldina sono apparsi nella notte decine di post-it con messaggi di speranza, appesi ovunque in città, che voglio rassicurare e annullare le distanze tra le persone, dai primi post online l’idea si è diffusa a macchina d’olio in tutta la Lombardia e i post-it sono apparsi in numero sempre maggiore in tutte le province. Solo 3 parole “Tutto andrà bene” accompagnate da uno sorriso delle stelle, dei cuori o un quadrifoglio, disegnati con penne e pennarelli colorati… Basta questo a cambiare per pochi secondi l’umore e la giornata di chi si preoccupa per la propria salute o per la propria attività lavorativa. I post-it sono stati attaccati sulle porte e le vetrine di moltissimi negozi, così che chi apre la propria attività la mattina con la preoccupazione di non riuscire a guadagnare abbastanza per far fronte alle spese, possa per qualche secondo, sorridere e farsi infondere un pò di speranza. Ma non solo, sono apparsi post-it anche alle fermate degli autobus, sulle porte delle chiese, sulla bacheca del comune, ai giardini, sui monumenti principali delle città ovunque e per tutti, per ricordarci che c’è sempre speranza e che si può sempre sorridere anche in un momento difficile in cui sembra che preoccupazioni e paure ci circondino. Molti negozianti e cittadini hanno poi pensato di fotografare il bel gesto e postarlo sui social per ringraziare il benefattore misterioso, chiamato da molti “il consolatore” e darsi una carica di positività e coraggio in più, le foto sono state accompagnare dall’hashtag #andràtuttobene e da altri hashtag incoraggianti come #brescianonsiferma #forzalombardia

Un piccolo gesto di grande generosità e speranza che è riuscito a strappare un sorriso e rasserenare per un momento tante persone che stanno affrontando un periodo difficile.

Complimenti alle mani dietro ai post-it, “i consolatori e le consolatrici” che hanno deciso di fare un piccolo gesto che ha un peso grandissimo!