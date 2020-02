Rubrica “Buone notizie”: Genova, biglietti di bus e teatro gratis in cambio di bottiglie di plastica

Dopo molti esempi in varie città europee e in Italia, dove a Roma le stesse macchinette sono state installate diversi mesi fa dove si sono raggiunti ottimi risultati di riciclo, 100 mila bottiglie, già dopo un mese dall’installazione.

Anche il comune di Genova ha deciso di portare questa iniziativa in città, grazie al Decreto Clima, diventato legge nel mese di Gennaio, che prevede incentivi economici per comuni ed esercizi commerciali che si dotino di compattatori di bottiglie, le macchinette mangia plastica che danno un contributo economico a chi ricicla, dovrebbero diventare una realtà collaudata in sempre più realtà.

Così la città di Genova grazie all’approvazione in consiglio comunale della mozione che richiedeva l’installazione per fine febbraio di nove macchinette mangia-plastica, diventa la secondo città d’Italia che si dota di questi compattatori “green!” Rispetto a Roma, le macchinette di Genova non permetteranno solo di ricevere sconti sull’utilizzo dei mezzi di trasporto urbani, e biglietti dell’autobus e della metro gratuiti, ma offriranno anche la possibilità di ricevere sconti su biglietti per gli spettacoli di teatro e sconti per negozi convenzionati, un vero e proprio incentivo per spingere i cittadini a fare la raccolta differenziata e a riciclare il più possibile, rendendo più semplice la gestione della filiera della trasformazione della plastica e il corretto smaltimento o riutilizzo, poiché tutte le bottiglie raccolte dalla macchinette andranno ad essere riutilizzate per la creazione di nuovo bottiglie e oggetti di plastica, evitando così l’immissione di nuova plastica vergine e andando ad incrementare un processo di economia circolare.

Nelle prossime settimane la giunta deciderà, dove saranno collocate entro fine mese le 9 macchinette, una per ogni municipio della città, anche in questo caso, come per Roma, il sistema e l’utilizzo delle macchinette saranno gestiti tramite applicazione dedicata da scaricare sul proprio cellulare. L’iniziativa coinvolgerà le aziende di trasposto, i teatri, Amiu la società che si occupa della gestione dei rifiuti del comune, le associazioni dei consumatori e i centri integrati di via, Civ.

Matteo Campora, assessore all’Ambiente commenta in un post su facebook :

“Entro due o tre settimane definiremo i punti dove collocarle. Ci saranno un contenitore e un compattatore. Dobbiamo definire alcuni aspetti pratici, come i tempi per il ritiro della plastica. Saranno importanti le prime settimane perché ci spiegheranno quanto è apprezzato questo servizio per poterlo poi tarare in base alle esigenze di ogni municipio”.

Fonte: Comune di Genova