Rubrica “Le mie ricette”: Anna ci consiglia l’insalata di avocado, pollo e mango

Buongiorno redazione sono Anna, vivo a Caselle. Vi volevo consigliare la mia insalata tropicale per la vostra rubrica dedicata alle ricette. Si tratta di un’insalata colorata e proteica, perfetta per il pranzo. Bisogna stendere i pezzi tagliati di mango e avocado su un letto di foglie di rucola e spinaci freschi. Nel frattempo tagliate il pollo a cubetti e rosolatelo in padella con un filo d’olio, sale, pepe e una spruzzata di lime. Poi guarnite con semi di sesamo e buccia di lime grattugiata. È tutta da mangiare ed è buonissima!

Vi ringrazio, Anna.