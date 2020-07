Rubrica “Le mie ricette”: Dario ci consiglia gli spaghetti al melone

Buonasera giornale dei veronesi, scrivo per la vostra rubrica. Sono Dario M. di Verona, voglio condividere la mia ricetta personalissima, gli spaghetti al melone. Sembrerà strana come ricetta ma è buonissima fidatevi ed è anche molto fresca, ottima per l’estate.

Per 4 persone vi servono 400 gr di spaghetti grossi tipo bucatini, 200 gr di melone (quello buono mantovano) e 120 gr di burro.

Tagliate a dadini il melone e fate sciogliere il burro in un pentolino. Quando è fuso aggiungete i dadini di melone e girate un po’ per amalgamare. Quando la pasta è pronta scolatela (al dente) e versate la crema di burro e melone. Buon appetito!

