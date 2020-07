Rubrica “Le mie ricette”: La signora Giovanna ci consiglia l’insalata di patate estiva

Hai una ricetta da mandarci? Inviacela a lettori@ilgiornaledeiveronesi.it e la pubblicheremo!

Buongiorno giornale dei veronesi, sono Giovanna e abito a Pedemonte. Ho 62 anni mi piace il vostro giornale e la vostra rubrica. Questa è la ricetta dell’insalata di patate, fresca, sana e leggera che io faccio spesso d’estate perché c’è tropo caldo per cucinare.

Ingredienti per 4 persone:

500 gr p atate

400 g z ucchine

360 gr t onno sott’olio

2 u ova

Olio

Sale

Intanto bisogna cuocere le verdure, quindi sbucciare le patate a pezzi e farle bollire. Dopo un po aggiungete le zucchine a rondelle. Quando sono pronte scolarle e lasciarle raffreddare bene. Poi bisogna cuocere le uova sode, in acqua calda per 10 minuti e lasciare raffreddare anche quelle.

A questo punto si mettono le verdure in una ciotola e aggiungete il tonno sott’olio magari sbriciolatelo un po. Condite con olio, io aggiungo anche un po di aglio ma dipende dai gusti. Poi basta aggiungere le uova tagliate a metà oppure sbriciolate anche quelle. Mia nuora aggiunge anche olive senza nocciolo o delle acciughe in scatola ma a me non piace. Io invece vi consiglio un po di limone che gli dà sempre un buon sapore fresco.