Rubrica “Le mie ricette”: Ricetta Pearà

Per la nostra rubrica “Le mie ricette”, ecco la ricetta della salsa Pearà inviataci dalla signora Gabriella.

Ciao giornale sono Gabriella, ho 57 anni e amo cucinare. Ho deciso di inviarvi la mia ricetta del pearà perché tutti sanno fare il bollito ma è molto più difficile fare la salsa.

Gli ingredienti sono:

400 gr di pane raffermo

50 gr di midollor

2 cucchiai di olio

400 ml di brodo di carne

sale

pepe macinato fresco

Per fare questa salsa ho innanzitutto fatto un brodo con gli ossi che ho preso in macelleria. Prima ho estratto il midollo scavando con un coltellino.

Ho tostato il pane (mi raccomando deve essere raffermo) e l’ho grattugiato. Poi ho sciolto il midollo in un pentolino, l’ho tolto dal fuoco e ho amalgamato il pane, mescolando bene per non creare grumi. Ho aggiunto sale e pepe, ho rimesso sul fuoco e ho aggiunto l’olio e poi il brodo un po’ alla volta.

Ho cotto per circa 90 minuti a fuoco molto basso mescolando di tanto in tanto. Di solito si crea una crosticina sul fondo che non va assolutamente staccata. La pearà è pronta quando mescolando si stacca dai bordi.

Prima di servire ho aggiunto 1 cucchiaio abbondante di pepe macinato fresco che dà sempre un buon sapore. Ovviamente è da servire con il bollito e con del sale grosso.

Hai una ricetta da mandarci? Scrivila a lettori@ilgiornaledeiveronesi.it