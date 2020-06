Rubrica “Le mie ricette”: Ricetta “Risi e bisi”

Pubblichiamo la ricetta “Risi e bisi” che ci è stata mandata da Maria Antonietta.

Ingredienti:

200 gr di riso vialone nano

300 gr di piselli freschi già sgranati

1 cipolla tritata

50 gr di burro

50 gr di parmigiano

50 gr di pancetta dolce o prosciutto cotto

1 noce di burro per mantecare

quanto basta brodo vegetale

quanto basta olio extravergine d’oliva

quanto basta sale

Bisogna preparare un brodo vegetale con sedano, carota, cipolla e baccelli di piselli. Mettete sul fuoco una pentola con acqua salata e quando comincia il bollore aggiungete i piselli sgranati e lessateli per 2 minuti, poi scolateli e raffreddateli sotto l’acqua fredda. Tritate la cipolla molto fine, e anche il prezzemolo e tagliate a cubettini la pancetta.

In una casseruola fate sciogliere il burro e soffriggete la cipolla a fiamma medio-bassa per qualche minuto poi unite la pancetta e quando ben rosolata i piselli. Fate insaporire il tutto per qualche minuto aggiungendo se necessario poco brodo.

Insaporiti i piselli aggiungete il riso di Verona e portate a cottura con il brodo vegetale. A fine cottura regolate di sale. Quando il riso è cotto spegnete il fuoco e mantecate con una noce di burro, il prezzemolo e il parmigiano grattugiato. Fate riposare un paio di minuti coprendo la casseruola con un panno e servite.

Buon appetito da Maria Antonietta!

Inviaci le tue ricette e le pubblicheremo! Scrivila a lettori@ilgiornaledeiveronesi.it