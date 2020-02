San Valentino in Castello nel nome di Casanova al Castello di Spessa Golf&Wine Resort di Capriva del Friuli (Go)

“Romance is in our nature”: romantica è l’essenza stessa del Castello di Spessa di Capriva del Friuli, che con la sua inconfondibile silhouette svetta sulla cima di una piccola altura, nel cuore del Collio goriziano, terra di grandi vini e antica storia in Friuli Venezia Giulia. Immerso nel verde di un magnifico giardino all’italiana, circondato dalle vigne della tenuta a cui dà il nome, il maniero d’origine medievale è oggi il cuore di un raffinato Golf&Wine Resort. Per secoli dimora dei signori della nobiltà friulana e triestina, ebbe fra i suoi illustri ospiti anche Giacomo Casanova, il seduttore per eccellenza, a cui è dedicata nel parco all’italiana una passeggiata letteraria, scandita da cartigli in ferro battuto con riportate una decina di sue frasi sull’amore, le donne, la vita.

Nulla di più romantico del Castello di Spessa per trascorrere la festa degli innamorati, per i quali è stato pensato per il 14 febbraio un piacevole pacchetto di San Valentino. E che porteranno con sé, come ricordo, un simpatico ritratto di coppia tratteggiato da un disegnatore. Ad accoglierli, nelle scenografiche cantine scavate sotto il castello, sarà un brindisi di benvenuto con il vino dell’amore, il pregiato Pinot Nero dedicato a Casanova, che amava i vini di Spessa tanto da definirli nelle sue Memorie “di qualità eccellente”.

La sera, raffinata cena al lume di candela davanti al fuoco del camino al ristorante gourmet La Tavernetta al Castello, ricavato dalla ristrutturazione di un antico casolare ai piedi del castello. Lo chef Antonino Venica proporrà il Gran Menu di San Valentino, con piatti ispirati all’amore. Ad attendere gli innamorati, in una saletta appartata, ci sarà un disegnatore, che farà loro un rapido e divertente ritratto. Per il pernottamento si potrà scegliere fra l’eleganza classica delle suite del Castello arredate con mobili d’epoca (fra cui la richiestissima Suite Casanova), l’atmosfera country chic delle camere della Tavernetta, oppure la pace assoluta del luogo più remoto del resort, il Casale in Collina immerso fra le vigne. In camera, un omaggio.

Pacchetto pernottamento con cena: 330 € a coppia se si pernotta al Castello, 280 € a La Tavernetta al Castello, 250 € nel Casale in Collina.

Castello di Spessa Golf & Wine Resort

Via Spessa, 1 – Capriva del Friuli (GO)

Tel/Fax: + 39 0481.808124 – www.castellodispessa.it – info@castellodispessa.it

