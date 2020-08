Sanità. Chirurgia frattura collo del femore, San Donà di Piave si attesta a livello nazionale. Presidente Regione, “Grande risultato per la sanità veneta”

“Ancora una volta è una struttura ospedaliera del Veneto ad essere in testa a livello nazionale. Quello riconosciuto all’ospedale di San Donà di Piave è un primato importante. Ne siamo veramente orgogliosi perché non solo denota un alto livello di specializzazione chirurgica e sanitaria più in generale ma anche il livello di attenzione della sanità veneta per la qualità della vita dei suoi cittadini”.

Con queste parole il Presidente della Regione del Veneto commenta il primato dell’Ospedale del Veneto Orientale, riconosciuto nell’eccellenza della chirurgia per la frattura del collo del femore dal report di Age.Na.S. (Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali).

“Mi congratulo con i professionisti e tutti gli operatori artefici di questo traguardo – conclude il Governatore -. Con il loro lavoro hanno messo in risalto non solo le doti professionali e l’elevato livello qualitativo del loro impegno quotidiano ma hanno confermato il valore di tutto il modello sanitario veneto. In questi giorni in cui l’emergenza ha catalizzato la gran parte dell’attenzione, questa notizia torna a ricordarci che ci sono molti ambiti per andare fieri della nostra sanità”.