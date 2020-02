Sanremo. Esplode la polemica, “Chiusura alle 2 del mattino che gonfia lo share”

Il Sanremo di Amadeus è partito tra le polemiche e gli hashtag virali. Eppure, nemmeno il suo inizio è riuscito a placare le discussioni.

Dati alla mano, gli ascolti sembrano premiare questa 70esima edizione, anche se la prima puntata del Festival ha segnato in numero di telespettatori assoluti il peggior risultato degli ultimi 12 anni, appena sopra i 10 milioni (solo il Festival di Baudo nel 2008 fece peggio, con 7 milioni). Numeri lontani dunque da quelli eccezionali raccolti dai due Festival di Claudio Baglioni.

Eppure, sempre più spesso si sente parlare di share e non di telespettatori. Lo share è la percentuale di telespettatori sintonizzati su un canale in una determinata fascia oraria, ciò significa che lo share dipende soprattutto dalla durata del programma televisivo, per cui una maggior durata comporta uno share più alto. Per quanto riguarda il Festival di Sanremo, la prima puntata di questa edizione ha raggiunto il 52.2% di share con una chiusura all’1:30. La seconda puntata ha invece registrato un calo di telespettatori (quasi un milione in meno) ma uno share più alto: 53.5% dovuto alla chiusura all’1:50. Per finire, la terza puntata ha registrato un ulteriore leggero calo in spettatori ma con uno share del 54% (chiusura oltre le 2 del mattino).

Le polemiche non hanno tardato ad arrivare e sono tanti i tweet contro la durata eccessiva del programma che contribuisce a gonfiare il valore dello share e spacciarlo come il Festival più seguito della storia, ma anche più lungo (insomma, forse non è tutto vero quello che ci dicono alla TV). Molti utenti hanno inoltre criticato il fatto di aver visto tanto show (è l’edizione con più ospiti e monologhi) e poca musica, che dovrebbe essere l’ingrediente principale del Festival. Tuttavia, Amadeus non sembra accogliere queste critiche e schiererà anche stasera, per la quarta serata, diversi ospiti tra cui il rapper Ghali, la modella e cantante Dua Lipa e Johnny Dorelli, con spazio a monologhi, interviste e spazi di pubblicità, presagendo una durata fino a notte fonda.