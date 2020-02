Sanremo, previsto crollo di ascolti. 800.000 euro per Amadeus, 100.000 a ogni ospite, per molti “Una vergogna”

Come riportano Il Giornale, Fanpage e Tv Blog, anche per l’edizione 2020 del Festival, si parla di compensi molto alti per Amadeus e i vari personaggi che si succederanno sul palco, e questo non può che destare più di uno scalpore, considerando che il Festival è in parte finanziato dal canone Rai.

Dai primi dati risulterebbe che Amadeus, direttore artistico e conduttore, percepirà una cifra tra 700mila e 800mila euro. Per quanto riguarda i co-conduttori va ricordato che quest’anno ad affiancare il conduttore principale non ci sarà soltanto un vip ma più di uno in base alla serata. Antonella Clerici, ad esempio, guadagnerà 1000mila euro per la serata in cui sarà presente.

A Sanremo ci sarà anche Tiziano Ferro, che sarà presente tutte le sere e dovrebbe percepire 250-300mila euro. Compensi molto più bassi, considerando anche l’esperienza meno importante in tv, per Georgina Rodriguez (compagna di Cristiano Ronaldo, che aveva inizialmente chiesto 240 mila euro), Alketa Vejsiu, Sabrina Salerno e Rula Jebreal che dovrebbero guadagnare sui 35mila euro. Stessa cifra anche per Diletta Leotta e la fidanzata di Valentino Rossi, Francesca Sofia Novello, al centro dello scandalo sulle frasi nsessiste di Amdeus. Queste ultime però saranno presenti sul palco dell’Ariston per due serate.

Al momento non si hanno notizie su quanto guadagneranno Mara Venier, Laura Chimenti ed Emma D’Aquino. Gli ospiti, invece, dovrebbero percepire un compenso che va da 80mila a 1000mila euro in base al tipo di ospitata. Tra i più attesi, anche se ancora non ci sono certezze sui nomi, Lewis Capaldi e Dua Lipa ma si è parlato anche di Al Pacino e Tom Hanks.

Quanto costa il Festival di Sanremo

Il Festival di Sanremo è finanziato in parte dagli spot pubblicitari e in parte dal canone. Il suo costo totale si aggira intorno ai 20 milioni di euro.

Pronostici sugli ascolti

Dopo lo scandalo delle frasi sessiste di Amadeus in conferenza stampa, l’indignazione per gli stipendi esagerati anche del più piccolo ospite e la partecipazione al Festival di Junior Cally, autore di testi che parlano di stupro, droga e bondage, tutti i pronostici prevedono un vero e proprio crollo degli ascolti. Sui social è virale l’hashtag #iononguardosanremo, ormai trending topic su Twitter da oltre due settimane.