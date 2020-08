Scendono i prezzi delle abitazioni in Italia, Verona in controtendenza

La prima metà di quest’anno, che tra le altre cose ha fatto registrare un forte calo delle compravendite immobiliari, sta causando un deciso calo dei prezzi degli immobili in Italia, spingendo non poche persone verso l’acquisto. La situazione di Verona e provincia, però, appare in controtendenza rispetto alla media nazionale; vediamo quindi in che modo è possibile comprare casa facendo attenzione al risparmio.



Prezzi in aumento a Verona: +4% rispetto a luglio 2019



L’andamento dei prezzi degli immobili residenziali situati nella città di Verona appare in netta controtendenza rispetto a quella nazionale. Se nella Penisola nel segmento abitativo è stato registrato un calo del 2,6%, infatti, secondo i dati aggiornati a luglio 2020 Verona ha invece riportato un aumento del 4,35% rispetto allo stesso mese dello scorso anno.

Un’abitazione residenziale in città costa attualmente circa 1.928 euro per metro quadro, un prezzo comunque minore rispetto al mese di marzo, durante il quale è stata raggiunta quota 1.934 euro/mq. Naturalmente i prezzi maggiori sono quelli degli immobili siti in centro (3.584 euro/mq), mentre le zone più convenienti per chi vuole acquistare sono Santa Lucia, Golosine e Zona Fiera, con una media di 1.415 euro/mq. Prendendo in considerazione tutta la provincia, sono i comuni che affacciano sul Lago di Garda a presentare i prezzi più alti, primo fra tutti Malcesine, con 3.993 euro/mq.

Comprare casa risparmiando: ecco come fare