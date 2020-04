Schiavonia, pacemaker a malato in terapia intensiva

VENEZIA, 23 APR – Un uomo di 78 anni, ricoverato nella Terapia Intensiva all’ospedale di Schiavonia con una grave polmonite è stato operato per l’impianto di un pace-maker definitivo, che ha corretto un blocco atrio-ventricolare completo che lo affliggeva. L’operazione è la prima del genere in Veneto.

L’equipe era composta dalla dottoressa Barbara Ignatiuk, dell’Unità operativa complessa di Cardiologia diretta da Giampaolo Pasquetto, insieme con le infermiere dell’Emodinamica Alessandra Celestino e Viviana Levorato, e l’anestesista Elena De Marzi.

In totale, la sanificazione della sala, la preparazione del paziente e l’intervento sono durati tre ore. Il quadro clinico del 78enne ora è in progressivo miglioramento.

Fonte: ANSA.