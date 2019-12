Scomparsa Ex Sndaco Veggio. Il cordoglio di Sboarina

Sindaco Federico Sboarina:

“Ricorderemo l’ex sindaco Leonzio Veggio come uno dei testimoni e degli artefici dello sviluppo cittadino. Il suo lavoro amministrativo in Comune è stato infatti proprio negli anni del boom economico successivo al dopoguerra: dal 1960 al 1975. E ciò che ha caratterizzato i mandati di consigliere, assessore e sindaco sono sempre stati la serietà e il rigore. Scompare un veronese illustre che ha saputo lavorare in prima persona per il bene della nostra città. Il suo lungo impegno pubblico e la complessità delle sfide affrontate lo iscrivono a pieno titolo nell’albo degli amministratori che hanno fatto grande Verona. Esprimo il mio personale cordoglio e quello dell’intera città. Alla sua famiglia le più sentite condoglianze da parte di tutta l’Amministrazione comunale”.