Scomparsa Libero Cecchini. Il cordoglio del sindaco Sboarina e dell’Assessore Segala

Il sindaco Federico Sboarina: “Non dimenticheremo mai questa figura straordinaria, che ha lasciato un segno profondissimo nel corso del Ventesimo secolo. L’architetto Libero Cecchini è stato anche restauratore, urbanista, docente, artista e presidente di numerose istituzioni. Una persona che fino alla fine ha saputo spendersi per la crescita della propria comunità e alla quale Verona deve molto. Dalla Basilica di San Zeno a Castelvecchio, fino agli Scavi Scaligeri, ricostruzioni e restauri che portano la sua firma. Resterà per sempre una delle figure di riferimento della rinascita urbanistica cittadina, di cui ha scritto numerose pagine durante i suoi 70 anni di professione. L’ultimo straordinario ricordo che ho di lui è dello scorso settembre all’ordine degli Architetti, quando ho partecipato ai festeggiamenti per i suoi cent’anni. Non appena sarà possibile omaggeremo la sua figura, insieme alla città. Alla sua famiglia le più sentite condoglianze da parte di tutta l’Amministrazione comunale e il cordoglio di tutta Verona, che oggi perde una delle sue pietre miliari”.

L’assessore alla Pianificazione urbanistica Ilaria Segala: “Cecchini è stato un grande professionista, un punto di riferimento per tante generazioni che in lui hanno trovato una fonte inesauribile di sapere. Così come di ispirazione e di idee in ambito architettonico e artistico. I suoi interventi, che ogni giorno potremo continuare ad ammirare passeggiando per le strade cittadine, resteranno a testimonianza di quanto ha fatto per Verona. Dal dopoguerra ad oggi, Cecchini non ha mai smesso di lavorare per il miglioramento e la salvaguardia della nostra città. Lo ricorderemo sempre con grande ammirazione. Resterà per tutti un esempio di lungimiranza e competenza. È un lutto che colpisce tutta la città e non solo il mondo degli architetti”.