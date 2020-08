Scontro Alitalia SEA: Onlit, uso distorto della cassa integrazione

Si è consumata venerdì scorso la protesta dei sindacati di Linate contro la decisione di Alitalia di «rimettere in discussione il

contratto commerciale con Airport Handling». I rappresentanti dei

lavoratori affermano che la gestione dei servizi di terra, in

autoproduzione di Alitalia, provocherebbe 500 cassaintegrati.

Chiedono perciò il ritiro del provvedimento.

Alitalia sostiene al contrario, di aver richiamato al lavoro il

proprio personale di Linate, 116 addetti, che nel periodo di

trasferimento dei voli a Malpensa era stato posto in cassa

integrazione, poiché l’attività di assistenza a terra era stata

trasferita integralmente alla stessa Airport Handling. Sembra questa

una decisione in linea con quanto chiesto dai sindacati nazionali. A

Roma, in questa fase di costituzione della Newco, affermano che “ servono

certezze sul passaggio ” alla nuova Newco di tutti i lavoratori attualmente in forza alla

compagnia. Tutti gli 11.132 dipendenti, dei quali

ben 2.800 unità che sono dedicate all’handling devono restare in

azienda e non vanno considerati esuberi. I pochi voli di Alitalia a

Linate chi li deve assistere? Entrambi gli operatori, Airport Handling

(di fatto ancora controllata da SEA) e Alitalia Handling sembra

impossibile. Difficile pensare che la mano destra (i sindacati di

Milano) non sappia quel che fa la mano sinistra (quelli di Roma). Più

facile credere che, al pari del Governo, anche i sindacati non

vogliono prendere atto che è finita la “grandeur “ dei cieli

nazionali. Il settore è sempre più nel baratro. Sia Alitalia che Sea negli ultimi anni sono state, sia per quantità che per periodi temporali, aziende che hanno fatto uso abbondante degli ammortizzatori sociali. La prima non ha evitato di naufragare e la seconda ha macinato utili stratosferici. Un uso distorto ed eccessivo della cig, sottratta ad altri settori ben più bisognosi, ha finito per tutelare non tanto i lavoratori quanto le aziende decotte (Alitalia) o monopoliste (Sea) con i soldi dei contribuenti e dei passeggeri. Oggi è Alitalia a“minacciare” Sea. Pensare che solo nell’aprile scorso, quando Alitalia

aveva messo in vendita i suoi tre asset: aviation, handling e

manutenzione, proprio il lotto handling stava per essere acquisito da

Airport Handling prima dell’inspiegabile nuovo dietrofront del

Governo che ha deciso di nazionalizzare per l’ennesima volta il

vettore. Per meglio dire fare ancora una volta pagare agli Italiani

il conto di scelte scellerate. Tra tre mesi sentiremo ancora battere cassa (integrazione).

Dario Balotta

presidente ONLIT

(OSSERVATORIO NAZIONALE LIBERALIZZAZIONI INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)