Scontro tra un’auto e un motorino fra Via Merighi e Via Piccoli

Scontro tra un’auto e un motorino, in cui è rimasta ferita una scooterista di 30 anni. È avvenuto questo pomeriggio alle 15.30 nel punto di immissione tra via Merighi e via Piccoli, a Porta Palio. Dai primi accertamenti effettuati, la Fiat Punto guidata da una 43enne, nell’operazione di uscita da via Merighi, è entrata in collisione con un motorino piaggio Liberty che percorreva via Piccoli.

Richiesti accertamenti sanitari per la scooterista di 30 anni che, nello scontro, è rimasta ferita.

Negativa all’alcoltest l’automobilista.