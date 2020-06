Scuola, atteso tavolo con Conte per la ripresa a settembre

Il ministero dell’Istruzione ha convocato per domani il tavolo per la riapertura delle scuole a settembre.

Lo rende noto la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina su Facebook. “Ho chiesto un tavolo allargato, convocato per domani pomeriggio, per definire insieme l’avvio dell’anno scolastico 2020-2021. Ringrazio il presidente del Consiglio Giuseppe Conte che presiederà l’incontro”, spiega il ministro.

Intanto è iniziato l’esame del decreto legge sulla Scuola in Aula alla Camera. Le votazioni si terranno a partire dalle 14. Il provvedimento, che è già stato esaminato dal Senato, deve essere convertito in legge entro il 7 giugno per evitarne la decadenza.

“All’inizio dell’esame del decreto sulla scuola ci saremmo aspettati la presenza del ministro Azzolina in Aula alla Camera e invece notiamo che il ministro dell’Istruzione è puntuale nel fare annunci su Facebook ma disdegna il confronto in parlamento”. Lo dichiarano i deputati di FDI Paola Frassinetti, vicepresidente della commissione Cultura della Camera e responsabile Istruzione ed Ella Bucalo, vice responsabile con delega alla scuola.