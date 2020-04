Scuola. Donazzan, “Esauriti in un solo giorno i corsi di didattica a distanza. Segno di capacità innovativa dei docenti e di buon impiego delle risorse pubbliche”

Venezia, 17 aprile 2020

Sono andati subito ‘bruciati’ i 180 posti offerti dalla Regione Veneto, insieme all’Ufficio scolastico regionale, per insegnanti delle classi delle scuole primarie e secondarie della Regione del Veneto interessati ad approfondire e specializzarsi su metodi e contenuti della formazione a distanza. Le iscrizioni ai tre percorsi di formazione ad hoc offerti dal portale www.venetoinazione.it (rispettivamente su laboratori di lettura, didattica digitale e matematica inclusiva) sono state esaurite in un solo giorno.

“Questo è il segno della grande attenzione e della voglia dei nostri insegnanti di essere sempre più aggiornati e formati – commenta l’assessore regionale alla scuola, Elena Donazzan – La Regione ha voluto essere al fianco degli insegnanti per aiutarli ad affrontare questa situazione comprendendo che d’ora in poi non sarà più una emergenza, ma un nuovo modo di vivere la professione: la modalità a distanza diventerà una delle opzioni ordinarie dell’insegnamento”.

“Già all’inizio della programmazione del Fondo Sociale Europeo, sette anni fa, avevamo previsto tra le azioni innovative la formazione per il pubblico impiego – ricorda Donazzan – perché la consideriamo una leva fondamentale per lo sviluppo della società e del territorio: grazie a questo indirizzo abbiamo potuto velocemente adattare alcune azioni legate alla didattica a distanza, aiutando così i docenti del Veneto ad affrontare questa situazione senza precedenti, che imporrà nuovi metodi e una nuova organizzazione a tutto il mondo della scuola ripensarsi”.

“Visto il successo riscontrato, procederemo ad ampliare ulteriormente le iniziative di formazione e aggiornamento per i docenti sull’insegnamento da remoto – conclude l’assessore – E’ una grande soddisfazione per il mio assessorato, capace di essere punto di riferimento e aiuto per la scuola. Affronteremo insieme le nuove sfide forti di queste relazioni”.

I tre percorsi formativi attivati con il programma “Veneto in Azione” riguardano: laboratori di scrittura e lettura ‘a distanza, per aiutare gli allievi ad entrare in relazione con i compagni e a creare delle comunità di lettori; le metodologie più innovative per gestire un’aula aumentata, le valutazioni informali e le rubriche di valutazione online; e, infine, strategie e metodi didattici efficaci per insegnare la matematica a studenti con bisogni educativi speciali o difficoltà di calcolo.